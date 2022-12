Dios es el aire que le da vida a los pulmones del alma: pastor Danilo Montero

una de las iglesias más influyentes a nivel mundial, quien relató su experiencia de vida de cómo encontró a Dios en un momento lleno de dificultades.

“A los nueve años, en mi vida yo experimento una gran tristeza, mis padres están separándose y yo podía percibir esa violencia”, que, entre otras cosas, le generaba mucho estrés pese a su corta edad.

“En esas circunstancias difíciles un domingo en la mañana cuando voy a la reunión dominical y salgo a jugar, dos chicas se me acercan y empiezan a hablarme de Dios (…) me regalaron una tarjeta y encuentro luego un mensaje que me cambió la vida: Dios Te ama. No puedo explicar qué pasó pero fue como si un rayo hubiera entrado a mi corazón”, relató.

Montero invita a reflexionar porque “indistintamente de lo que creamos todos nosotros tenemos una profunda necesidad de nuestra alma de Dios, es la pieza fundamental, el verdadero aire que le da vida a los pulmones del alma”.