Dios me salvó; el Diablo quiso quitarme la vida: ‘Pulpo’ Viera

Más de 200 días después, el ‘Pulpo’ ha superado el trauma que significó ese mal momento y narró detalles en diálogo con Mabel Lara, en una catarsis que deja enseñanzas sobre la perseverancia y el trabajo fuerte; una auténtica historia de superación narrada en primera persona. (Lea también: Orlando Duque, el campeón que conquista el mundo con sus clavados )

“Recuerdo todo, recuerdo que se bajó la persona de la moto, desesperado porque estaba drogado o le faltaba la droga; uno no sabe lo que piensan o si piensan, la droga consume el cerebro. Esa persona estaba endemoniada, se veía desde que bajó de la moto iba a ser una maldad”.

Cuenta que el hombre les pidió dinero, Viera le dio todo, hasta las llaves del coche: “En ese momento salí corriendo pero no había nadie, regresé y escuché unos tiros. Vi a mi señora con sangre en la frente, pensé que le había disparado y en ese momento me tiré encima de él”.

“Reaccioné, me tiré arriba de él para tranquilizarlo y cuando él se da media vuelta me disparó. Me dispara uno en el pecho y cayendo me dispara otro en la espalda. Supuestamente él tira cuatro tiros, no sé mi señora cómo hizo. El miedo paraliza, y ella paralizada no sé cómo hizo para levantarle la mano al delincuente”.

Añadió que si no actuaba su esposa, el hombre le hubiera pegado los cuatro tiros. “Creo que Dios actuó en ese momento. La persona estaba endemoniada y en ese momento Dios puso su mano. Dios no quería que pasara eso, Dios me salvó la vida. Dios usó a mi señora, a la persona que me llevó al hospital, Dios usó a los médicos. Dios usó a todas las personas que me salvaron la vida”.

Tras mucho tiempo de terapia y reflexión, Viera se recupera poco a poco y actualmente se encuentra a un 90% de su capacidad física, según dijo.

Finalmente, pese al flagelo sufrido en Colombia, Viera decidió quedarse en el país, aunque su familia le pedía no hacerlo. “No querían que me quedara por todo lo que sale del país hacia afuera y todo lo que me pasó. La familia estaba dividida, pero siempre sentí en el corazón que me tenía que quedar”.

“Siento que tengo que ayudar a esa gente que toma decisiones negativas, a través del fútbol, de hacerme conocer de esta situación. Siento en el corazón que me tengo que quedar ayudar a la gente que me necesita, la gente necesita un testimonio como el mío”, sentenció.

Escuche en este audio la entrevista completa de Alexis Viera con Mabel Lara En Blanco y Negro.