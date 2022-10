Diputado venezolano niega haber coordinado cita entre ‘El Chapo’ y Sean Penn

“No conozco ni al ‘Chapo’ ni al hijo, ni al sobrino, ni al nieto, ni al amigo, eso no es cierto”, enfatizó.



Carvajal insistió en que no hay pruebas en su contra ni investigaciones en Estados Unidos por presunto narcotráfico.



El diputado chavista Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE.UU. reclama por delitos de narcotráfico, se refirió en especial a las afirmaciones difundidas por el diario español ABC según las que el general venezolano sirvió como intermediario para concretar una entrevista con el narcotraficante mexicano.



La publicación del diario asegura que bajo la protección de Carvajal, en la ciudad de Margarita, en el estado Nueva Esparta, se celebró un encuentro entre el actor estadounidense Sean Penn y uno de los hijos de Guzmán para establecer la comunicación que dio lugar a la entrevista publicada por la revista Rolling Stone el pasado sábado.



"Expreso que a los individuos que se mencionan en el artículo del diario español, jamás los he visto, ni los conozco, y que al estado Nueva Esparta tengo más de un año que no voy", afirmó el ahora diputado en la primera declaración que hace desde que a finales de julio pasado fue detenido en Aruba a petición de EE.UU., y luego liberado por decisión del Gobierno holandés.



"La manipulación de información sucia, característica de la DEA y sus informantes (ABC de España) no aguanta un análisis elemental", señala el parlamentario, que detalla varios elementos con los que desestima los señalamientos en su contra.



"Si leen en detalle el artículo escrito por Sean Penn para la revista Rolling Stone, que ellos mismos citan, podrán ver que durante el recorrido que hizo el actor para reunirse con Guzmán en México no piso territorio venezolano", indicó.



Para Carvajal "es evidente a todas luces que Guzmán siempre estuvo en México".



El militar venezolano aseguró que el tiempo de su defensa pública "ha comenzado", que no tiene "nada que ocultar", pero que "por obvias razones" no podrá responder "sobre asuntos que comprometan la seguridad nacional".



El parlamentario aseguró que no se vale de su inmunidad parlamentaria para hacer estas declaraciones y recordó que basta solo con que los dos tercios que le dan la mayoría calificada a los opositores en el Parlamento "levanten la mano" para que le "allanen dicha inmunidad".



"Si así lo desean, bienvenido sea", añadió.



"Estoy resuelto a responder cada una de las agresiones en mi contra, mas allá de mí, por el honor y respeto que merece el pueblo venezolano", dijo Carvajal.



Carvajal, designado en enero de 2014 por el Gobierno venezolano como cónsul general en Aruba, fue detenido en la isla a petición de EE.UU., que en el pasado lo ha señalado de mantener lazos con la actividad de narcotráfico de las Farc, algo que Venezuela ha rechazado reiteradamente.



Voceros del Departamento de Estado han especulado con supuestas "presiones" de Venezuela a Holanda para que se produjera esa liberación.