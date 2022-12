¿Dolor durante las relaciones sexuales? Busque ayuda de un especialista

se trata de disfrutar, no de sufrimiento.

Publicidad

Una de las razones de dicho dolor puede ser una infección vaginal mal curada. Para ello es indispensable acudir al especialista y tratar esa enfermedad.

Si ya fue al médico y efectivamente no tiene ninguna infección o enfermedad entonces puede ser falta de sexo. Sí, aunque no lo crea cuando no tiene relaciones frecuentemente lo más normal es que duela.

Publicidad

Así que no importa si no tiene pareja, use vibradores y otras ayudas para acostumbrar a su órgano sexual.

Publicidad

Las posiciones también pueden causar dolor. Por ejemplo, quienes tienen el cuello uterino retrovertido deben evitar sexo sentadas debido a que el pene puede maltratar el cuello del útero.

Un bello incrustado también puede ser bastante molesto.

Publicidad

Y por último está el pene muy grande. El órgano cuando es demasiado largo puede lastimarla.