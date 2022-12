Domingo definitivo para Crimea, que vota referendo de su anexión a Rusia

a Rusia, una consulta con apoyo de Moscú pero considerada ilegal por los países occidentales.

"Es un momento histórico, todo el mundo será feliz", dijo a la prensa el primer ministro prorruso de Crimea, Serguei Axionov, tras votar en la capital Simferopol. "Empieza una nueva era", afirmó.

Los habitantes de esta región del sur de Ucrania, donde siguen desplegadas fuerzas y milicias prorrusas, deben decidir entre unirse a la Federación Rusa o seguir en Ucrania con mayor autonomía.

Según todos los pronósticos el resultado será favorable a la anexión. Los colegios electorales cerrarán a las 20h00 (18H00 GMT) y los resultados definitivos se anunciarán el lunes por la mañana, indicó el presidente de la comisión electoral, aunque este domingo se conocerán las estimaciones.

Varias personas mayores empezaron a votar a primer hora. "Todo será más fácil. Estoy completamente a favor de Rusia", dice Raisa, una rusa de 77 años.

En Sebastopol, que alberga la flota rusa en el Mar Negro desde hace más de 200 años, Aleftina Klimova, nacida en Rusia, no pudo dormir. "Me esperaba que Estados Unidos, Francia, todos ellos, estuvieran en contra. Temía por [el presidente ruso Vladimir] Putin. No he dormido en toda la noche, he esperado el momento y todo se desarrolla como quería", relató.

En Bajchisarai, la principal ciudad de la comunidad musulmana tártara de Crimea, cuyos líderes pidieron boicotear el referéndum, los periodistas de la AFP vieron que solo los ucranianos de origen ruso se desplazaban para votar.

Crimea fue históricamente parte de Rusia hasta que la Unión Soviética la cedió a Ucrania en 1954, por decisión de Nikita Jrushchov. Sin embargo, Moscú mantuvo en el puerto crimeo de Sebastopol la base de su flota en el Mar Negro.

La población es en su mayoría rusófona y favorable a la anexión. Al contrario, las minorías ucraniana y tártara, que representan el 37% de la población, pidieron boicotear el referéndum.

Los electores deben optar entre "la reunificación con Rusia como miembro de la Federación Rusa" o la vuelta a un estatuto de 1992, que nunca fue aplicado, que da una autonomía más amplia a la región.

La opción de mantener el estatus actual dentro de Ucrania no forma parte de las opciones.

Con AFP.