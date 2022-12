Dreamworks vuelve con la amistad entre una pequeña Rihanna y un alienígena

La amistad entre una valiente niña con la voz de Rihanna y un torpe extraterrestre interpretado por Jim Parsons es el eje de la última cinta de Dreamworks, una comedia infantil que supone el debut de la estrella del pop en el mundo de la animación.

"Home", que se estrena el próximo 27 de marzo, narra las aventuras del alienígena Oh y de la pequeña Tip en un planeta Tierra invadido desde el espacio. Y, como en tantas otras historias, corresponde a esta improbable pareja la responsabilidad de salvar el mundo mientras tratan de encontrar su lugar en él.

Por el camino, a modo de "road movie", los dos protagonistas forjan una inesperada amistad y muestran a los más pequeños la importancia de valores como la generosidad, el compañerismo y el espíritu aventurero.

"La historia tiene significado. Hay mucha sustancia en todo el film. A mi me gusta el viaje, me gusta el viaje con ellos, desde el principio de su amistad convirtiéndose en algo fuerte, hasta llegar a casa", explica Rihanna en una entrevista con Efe.

La diva, que se declarada una enamorada de la animación y sobre todo de películas como "La bella y la bestia", asegura haber puesto mucho de su propia personalidad en Tip, que como ella nació en Barbados y muestra un carácter entre dulce y descarado.

Para la cantante, poner voz a una película de animación fue toda una experiencia y le permitió experimentar con distintos registros.

"Puedes hacer tanto en la cabina... Nada esta mal, todo es simplemente una prueba", explica sobre el proceso.

Parsons, conocido sobre todo por su papel en la comedia televisiva "The Big Bang Theory", debuta también en el mundo de la animación, un campo en el que llevaba años interesado, y lo hace con Dreamworks, su estudio predilecto.

"El director, Tim Johson, pensó en mi y me mandaron un pequeño sketch de Oh, el extraterrestre. Yo respondí: '¡si, por favor, por favor!'", explica entre risas.

Para el actor tampoco fue un problema meterse en la piel de su alocado personaje: "creo que algo tiene que ver con el hecho de que no eres tú y nunca va a ser una representación visual de ti mismo", explica sobre la facilidad para dejarse llevar y expresar todo tipo de emociones con la voz.

Junto a ellos, destaca en "Home" la presencia del veterano Steve Martin, que da vida al capitán Smek, un déspota que domina a los extraterrestres pese a su poca inteligencia.

"Me parecería horrible pensar que hay algo de mi en el capitán Smek", bromea en declaraciones a Efe el cómico estadounidense, que cita a los clásicos dibujos animados de Warner Brothers como su fuente de inspiración.

El elenco de estrellas de la película lo completa, aunque con un papel menor, Jennifer López, que interpreta a la madre de Tip, a la que la niña busca desesperadamente tras ser separadas durante la invasión extraterrestre.

¿Cómo fue para Rihanna ser hija de la también actriz y cantante en la gran pantalla? "Me encanta J-Lo y es preciosa, pero es también una actriz increíble, así que fue perfecto", asegura.

De hecho, a la responsable de éxitos como "Umbrella" y "Diamonds" no le importaría tener los genes de López en la vida real: "¡Mi trasero sería mucho más bonito!", bromea.

Además de a la protagonista, Rihanna pone su voz a uno de los temas de la banda sonora, una canción mucho más alegre que sus últimas producciones y titulada "Towards the Sun".

Pese a ser su primer gran papel y su primera incursión en la animación, el cine no es algo nuevo para Rihanna, que en los últimos años ha aparecido en el remake de "Annie" y en la comedia "This is the End", y que mucho antes tuvo un papel en "Bring It On: All or Nothing".

EFE