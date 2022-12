¿Dudas acerca de tus antiguas relaciones? Experimento te ayuda a resolverlas

¿de qué hablarías? ¿Qué te gustaría saber?

The { } And, es un experimento social que permite a parejas y ex parejas, a través de un cuestionario abierto, decirse las cosas a la cara sin tener mayores consecuencias.

El proyecto inicia con una serie de preguntas donde se busca intuir que es lo que la pareja está quiere saber acerca de su antigua pareja. Luego, a través de la técnica ‘documental interactivo’, se expone a las parejas ante las cámaras y ante una serie de preguntas elegidas de acuerdo a su perfil.

Este proyecto fue realizado por la agencia de Millenials Noice en conjunto con el director británico Topaz Adizes, que busca incursionar en la complejidad de las relaciones humanas, concretamente las amorosas.

Para ver el documental se debe entrar a la página de The { } And y responder preguntas referentes a las relaciones que usted ha tenido.