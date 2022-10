Durante 32 años le rezó, por un error, a la tumba de los verdugos de su esposo

Fabiola Hernández Guevara, esposa de Libardo Durán, fallecido en el Holocausto del Palacio de Justicia, por error, durante 32 años, le rezó a la tumba de los verdugos de su esposo.



En 1985 le entregaron unos restos, pero en diciembre del año pasado, la Fiscalía le notificó que en esa tumba estaba no el cuerpo de Libardo Durán, sino de dos guerrilleros del M-19.



En entrevista con BLU Radio Hernández contó que fue impactante saber la noticia: “Él era todo para mi. Él tenía 28 y yo tenía 20. Ese día que lo enterramos cumplíamos un año de casados”.



Además, relató que se salvó de la toma pues salió unos minutos antes del inicio de la toma por parte del grupo guerrillero.



“Quería encontrarme con Libardo para que nos fuéramos todos para la casa, pero me puse a pensar que tenía que hacer el almuerzo y me salí, cogí un taxi y a los 10 minutos fue la toma”, explicó.



Escuche aquí la entrevista completa:

Publicidad



La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que identificó tres cuerpos de desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre del año 1985.



Se trata de Libardo Durán, escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía; Noralba García Trujillo y Alfonso Jacquin, del M-19, este último autodenominado como el segundo jefe guerrillero responsable del asalto a la sede judicial, quienes serán entregados a sus familiares.



“Inicialmente, en 1985, los familiares de Libardo Durán recibieron un cuerpo que supuestamente correspondía al escolta del expresidente de la Corte, sin embargo, la Fiscalía estableció que, en realidad, los restos entregados hace 32 años eran de Noralba García y Alfonso Jacquin, quienes murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia”, señaló en un comunicado el ente investigador.



Con este hallazgo, señaló la Fiscalía, se avanzó en la búsqueda del cuerpo de Libardo Durán y lo ubicó entre los restos que fueron exhumados en 1998, en una fosa común del cementerio del sur, en Bogotá. En ese lugar también fueron encontrados desaparecidos en la avalancha de Armero y personas no identificadas.