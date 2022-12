Cambios en PAE, Ser Pilo y sistema de participaciones, retos de nueva MinEducación

María Victoria Angulo, anunciada como próxima ministra de Educación, reveló en entrevista con BLU Radio los retos que encara en la cartera y adelantó que se plantean cambios en los Programas de Alimentación Escolar, Ser Pilo Paga y el sistema general de participaciones.



“Siempre he sido una defensora de la educación pública porque me parece que es el real igualador de oportunidades, es la base de que una sociedad progrese”, declaró Angulo.



“Va a haber, digamos, como una reforma, un ajuste a Ser Pilo Paga que permita armonizarlo con la necesidad de recursos para la universidad pública”, anunció.



En cuanto a los Programas de Alimentación Escolar (PAE), Angulo aseguró que se extremarán los controles para que los corruptos no se roben la plata de la comida de los niños.



“La experiencia de Bogotá nos da los elementos para hacer propuestas a nivel nacional”, indicó.



“El tema de transparencia tiene que ir siempre de la mano de este sector, que tiene una inversión muy importante y esperamos que sea mayor. Hay que tener los ojos en la forma y los mecanismos jurídicos de cómo ejecutarlos”, sostuvo.



Para María Victoria Angulo, en cuanto al sistema de general de participaciones, se hace necesario hacer claridad en incentivos y también en cuanto a indicadores.



