Humanizar a los doctores, dentro de propuestas para mejorar la educación médica

Desde agosto de 2016 se instaló una comisión de 14 expertos para transformar la educación médica en Colombia, buscando específicamente solucionar los problemas de la enseñanza en esta materia.



El decano de la facultad de medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, explicó en entrevista con Mañanas BLU de BLU Radio el sentido de la propuesta para modificar la formación de los médicos.



“La medicina colombiana sigue siendo muy buena, pero hoy en día lo que más nos preocupa es la pertinencia hacia las necesidades del sistema de salud y los pacientes. Nos hemos quedado atrás en la formación del médico pertinente, capaz de resolver las necesidades de las personas y comunidades”, manifestó.



Por ejemplo, Quintero dijo que uno de los cambios sería que legalmente el estudiante pueda ejercer como médico durante el internado.



“Lo que pretende esta reforma propuesta es que haya un año de internado en el cual el estudiante pueda ejercer muchas funciones, cosa que cuando reciba el título sea resolutivo para los problemas de las personas”.



En ese sentido, dijo que están presentando una serie de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia.



“Los conocimientos con los que yo me gradúo no son los mismos que debo tener toda la vida, los médicos servimos un derecho fundamental a la vida y necesitamos estar certificados permanentemente como sucede con un piloto de avión”, argumentó el decano Quintero, añadiendo que una de las grandes recomendaciones es una certificación médica cada cinco años.



Por ejemplo, dentro de las recomendaciones también están que las universidades y el Estado faciliten la formación de médicos especialistas y médicos familiaristas.



Aunque la propuesta incluye un año de fundamentación y tres de disciplinar, el doctor Gustavo Quintero aclaró que serían los mismos años de carrera profesional.



“No se le daría el grado de médico a los cinco años, sino que se le daría un grado no habilitante para que, en el internado, que es el año sexto, pueda tener todas las condiciones propicias para ejercer y ser resolutivo”, finalizó.