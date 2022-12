MinEducación pide oficialmente a MinTrabajo un mediador para paro de maestros

La ministra de Educación, Yaneth Giha, habló en Mañanas BLU sobre el paro de maestros en el país que ya completa cinco semanas afectando a más de ocho millones de niños.

La ministra explicó que ya se completan más de 30 días en los que se “han hecho todos los esfuerzos” para intentar salir de la situación, pero siempre lo “hemos hecho siendo coherentes con la realidad fiscal”.

Afirmó que el tema “se ha movido mucho” en los últimos días y aceptó que “sí estamos más cerca porque se han enviado varias propuestas”.

Dijo que hay acuerdos en temas fundamentales porque “todos queremos que la educación en Colombia sea la mejor”, pero hay diferencias en los temas salariales como la bonificación o las primas extra salariales.

La jefe de la cartera de Educación reveló que fue enviada una carta al Ministerio de Trabajo en la que se pide oficialmente un mediador para las negociaciones con Fecode “para poder terminar con este paro”.

Explicó que el Ministerio de Trabajo deberá designar un mediador que tendrá 16 días hábiles para estar en la mesa, “tenemos claro que este paro no puede ser indefinido”.

Giha aseveró que se ha tratado de buscar todas las fórmulas para levantar este paro, “hemos escuchado todos los planteamientos, lo único que queremos es que se respete el derecho a la educación”.

Agregó que el Ministerio deberá redefinir el calendario escolar para recuperar el tiempo que han perdido los niños “debemos ver algo como que no habría semana de receso en octubre y se debería ampliar hasta diciembre”.

“Hacemos un llamado a que se levante el paro porque los afectados son los niños”, aseveró.

Este es el comunicado emitido por la ministra Yaneth Giha:



Hoy se iniciaron los trámites para que el Ministerio de Trabajo nombre, a la mayor brevedad posible, un mediador en las conversaciones entre el Ministerio de Educación Nacional y Fecode, para buscar fórmulas que lleven al encuentro de soluciones y a terminar el paro de maestros, que cumple 34 días.





Así lo reveló Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación Nacional, quien radicó este martes una carta ante el Ministerio del Trabajo solicitando que designe a ese mediador, como lo estipula la ley luego de que las partes no hayan establecido consensos de forma directa.





“Por ley, al no haber un acuerdo entre el Ministerio y Fecode, el Ministerio de Trabajo debe designar este mediador. Esa cartera está en toda su potestad de elegir a quien mejor le parezca que pueda colaborar en este asunto; incluso podría ser el mismo Ministerio”, aseguró Giha, quien resaltó que desde hoy empiezan a correr 16 días hábiles para definir si se llega o no a un acuerdo con la intervención del mediador.





La Ministra agregó que Fecode debe aceptar la figura del mediador como muestra de su voluntad, para ponerle fin al paro que afecta a más de 8 millones de estudiantes con la interrupción del calendario escolar, el cual, explicó Giha, deberá ser replanteado por cada Secretaría de Educación para reponer los días y semanas en que no se dictó clase.





De otra parte, la Ministra expresó que en las conversaciones se han logrado avances y acercamientos en temas de política educativa, sin embargo, aún se mantienen las diferencias en los temas económicos, donde las bonificaciones, las primas extralegales y la nivelación salarial han sido los puntos donde no hay grandes acercamientos.





Explicó que desde el Ministerio se han presentado diversas propuestas a Fecode. Por ejemplo, en el tema de bonificaciones se han formulado varias alternativas, entre ellas la de otorgar una del 12 % para todos los maestros, o una del 15 % solo para los que no se encuentran en el grado 14, pues estos últimos ya cuentan con este beneficio.





La Ministra aseguró que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos pactados en 2015, cuando se estableció un incremento de 12 puntos por encima de los demás servidores públicos, distribuidos hasta 2019. Fecode pide que este incremento se extienda hasta 2021, con dos puntos adicionales cada año.





Frente a las solicitudes de nivelación de Fecode, el Ministerio sostiene que se debe realizar una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, que garantice obtener recursos adicionales, pues en la coyuntura fiscal la Nación no puede asumir esos compromisos.





En lo que concierne a las primas extralegales a los docentes, la Ministra dijo que el Consejo de Estado conceptuó que estas son inconstitucionales, sin embargo, aseguró que existe la propuesta de solicitar a ese alto tribunal un concepto aclaratorio sobre la viabilidad al pago de esos recursos.





La ministra Yaneth Giha resaltó que las propuestas están puestas sobre la mesa y que espera que se logre un acuerdo lo más pronto posible. A su vez hizo nuevamente un llamado a Fecode para que ponga fin al cese de actividades y se pueda establecer un calendario que permita que los niños y jóvenes afectados recuperen la totalidad de las horas de clase.





“Estamos abiertos al diálogo y hemos escuchado todos los planteamientos. Por eso pedimos que se respete el derecho a la educación y que se ponga fin a este paro lo más pronto posible”, puntualizó la ministra Yaneth Giha.