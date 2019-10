Por: Redacción Digital BLU Radio

A propósito de Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la actriz Lorena Meritano, sobreviviente a esta enfermedad, estuvo en Mesa BLU hablando de su historia de vida. Contó que todo empezó en medio de un proceso in vitro para quedar embarazada.

“Me toqué una bolita en el seno, estaba viendo Yo Me Llamo y sentía que me iba a indisponer. En marzo de 2014 todo lo ginecológico y clínico estaba perfecto, al mes siguiente fue que la sentí. Es una cosa que puede suceder, cuando uno tiene mama densa, y las imágenes no son tan claras, hay que hacerse muy juiciosa el autoexamen todos los días”, afirmó.

La actriz argentina, recordada por participar en grandes producciones como Pasión de Gavilanes, entre muchas otras, aseguró que antes de iniciar el proceso que conlleva afrontar el cáncer “estaba viviendo una película de Hollywood”.

“De amor divino, enamorada, con obra de teatro, con la idea de tener un hijo, era todo un proyecto divino, y luego pasar a otra etapa, obviamente no tan buena”, sostuvo.

Lorena se enteró que algo no andaba bien luego de la reacción del personal médico en el instituto de la Mujer en Bogotá. “Me hicieron un estudio y vinieron y me preguntaron - ¿usted vino sola? -, fue en ese momento que me dio la pálida”.

Aseguró que lo más duro fueron las 16 quimioterapias a las que se sometió, aunque considera que lo mejor es siempre hacerles caso a los profesionales. “Hago lo que los médicos me dicen, pero también hacía otras cosas en paralelo que también me tienen acá”.

Habló de la relación con su expareja Ernesto Calzadilla, quien la acompañó en el inicio de la enfermedad, y luego se separaron. “Te vas quedando sola porque es un proceso muy agotador y largo”.

“Hay profesionales que te ayudan a sobrellevar, uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda, uno no puede solo con esto”, resaltó.

Enumeró algunos de los aprendizajes que le dejó la enfermedad. “Me enseñó a que físicamente puedo soportar dolores que no creía capaz de hacerlo. Me enseñó a gustarme, era una mujer muy acomplejada”.

Finalmente, expresó que enfrentó la enfermedad no como una guerra o una lucha, porque eso “quita energía”.

“Soy amante del amor y de la paz, te sanan y te ayudan a llevar este tipo de procesos”, enfatizó.

