El aterrador relato de Tito Vivas y su encuentro con la ‘gente sombra’

Tito Vivas, historiador, arqueólogo, egiptólogo y viajero español contó en Luna BLU su extraña experiencia con los ‘seres de la sombra’, más conocidos como los ‘shadow people’ por su nombre en inglés.

“Una noche me desperté en la oscuridad de mi habitación con la única referencia visual que era una ventana que daba a un patio interior, era la única fuente de luz y me sorprendí mucho porque vi una persona, una sombra totalmente oscura”, dijo.

Vivas relató, que pese a tratar de pedir ayuda, su cuerpo permaneció inmóvil y no lo pudo hacer: “intenté gritar y moverme pero por unas décimas de segundo me resultó totalmente imposible, por más que intentaba gritar no podía, hasta que de buenas a primeras el grito consiguió salir y mis familiares acudieron en mi ayuda”.

Tito dijo que su madre llegó e incluso cuando entró podía ver la figura extraña detrás de ella.

Vivas aclara que si bien es cierto que determinados especialistas dicen que se trata de una etapa del sueño en la cual una persona no debería despertarse, si resulta extraño que este fenómeno se repita de la misma forma en tantas personas.

“En determinados medios de comunicación empecé a oír sobre las ‘shadow people’, un fenómeno que le ha pasado a mucha gente en las mismas condiciones, reconozco que le he dado muchas vueltas a lo que sucedío”.

