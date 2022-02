El chocolate, un descubrimiento accidental

"

El cacao se usaba para producir cerveza

Según National Geographic, un grupo de investigadores encontró que los indígenas de América Central producían cerveza con la pulpa de las vainas de cacao y aprendieron a utilizar los desechos del fruto en el proceso

