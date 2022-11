El día en que un piropo le salió mal a Alberto Linero

“Yo no vuelvo a hacer piropos”, dijo el padre Alberto Linero al confesar en Mañanas BLU que siendo sacerdote no pudo contenerse de halagar la belleza de una mujer.

El episodio se registró en Buenos Aires, durante un partido en La Bombonera, cuando Linero quedó impactado por la belleza de una joven a quien, apenas tuvo oportunidad, le lanzó el piropo. Sin embargo, el resultado de su acción fue totalmente inesperado, ya que la mujer resultó ser colombiana. Ella, al reconocerlo, le pidió que por favor se tomaran una foto juntos.

“Cuando la muchacha pasó yo le dije ‘uy nena divina’, algo así, y ella se volteó y me dijo ‘ay padre Linero, ¿me da una foto?'... y hasta ahí llegó… era de Cali”, contó.

“Me puse rojo, no, no te imaginas, me tomé foto con la mamá, con la abuela, con todo el mundo”, agregó Linero.

