El famoso cantante que celebró en el camerino del City tras ganar la Premier League

El Manchester City se coronó campeón de la Premier League por segunda vez consecutiva, sexta en su historia, tras la victoria ante el Brighton (1-4) y la celebración fue más que efusiva.

El exmiembro del famoso grupo Oasis, Noel Gallagher, apoyó a los ‘citizens’ desde la tribuna, donde cantó con toda la hinchada ‘Wonderwall’, el más famoso éxito de la banda inglesa.

Today is gonna be the day!

#mancity pic.twitter.com/op9LE0kki0

El festejo pasó de las gradas al camerino, allí el artista se reunió con el equipo y volvieron a cantar en medio de efusividad y abrazos.

Impromptu @NoelGallagher gig in the dressing room!!

An anthem for the Champions!

#mancity pic.twitter.com/XpcpUV1rMZ

Este es el sexto título de la liga para el Manchester City y el segundo bajo el mando de Pep Guardiola.

Champagne Football Champagne Supernova pic.twitter.com/Qy26VT4fYP

