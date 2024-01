El festival francés de Angulema, referente mundial del cómic

"

Martínez Bueno, nacido en 1982 en Torrelavega (Cantabria), se adjudicó, junto al guionista estadounidense James Tynion IV, "la Faba a la mejor serie de libros". 'The nice house on the lake T.2' se trata de una saga de intriga que traza un inesperado escenario apocalíptico en medio de un ambiente supuestamente idílico.

EFE - Foto: AFP