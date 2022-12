‘El rastro de tu padre’ es una novela para todo el mundo: Patricia Lara

Es una historia de una mujer que se enamora de un hombre casado, de su profesor, que lo que quería era el gustico y ella no logra concretar una relación. En una decisión loca, afirmó que si no tenía un hijo con él no lo tenía con nadie.

Publicidad

“Verónica de la Espriella, uno de los personajes de la historia, se enamoró en la época de la universidad de un profesor que estaba casado, pero dicha relación no pudo concretarse porque él solo quería ‘pasar el rato’ con ella, entonces pensó que si a los 35 años no tendría una pareja estable no dejaría a un lado su decisión de ser madre. Al cabo de unos años, en New York conoció un banco de semen y se inseminó”, explicó.

En la historia se genera un conflicto a partir del nacimiento de la hija de De la Espriella ya que desde que tomó la decisión de inseminarse su ideal era tener un hijo con el físico de un árabe.

Publicidad

Esta novela que se divide en dos relatos: Estrella, hija de Verónica, da pie a que surja la segunda historia de la novela, contada por esta segunda protagonista.

Publicidad

“La segunda parte de la historia es contada por Estrella que siempre se preguntó el origen de su procedencia y de allí surge una obsesión por conocer a su padre biológico”, aclaró.

Finalmente, Lara afirmó que ‘El rastro de tu padre’ “es una novela para todo el mundo, para los tipos que ponen cachos, para los amantes de esos tipos, para las mamás, porque explora la relación de madres e hijas (…) Y la situación de las madres solteras, la pregunta de para qué los tipos”.