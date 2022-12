El reconocido violinista Joshua Bell se presentará en Medellín

Por primera vez el gran violinista Joshua Bell y la prestigiosa orquesta londinense Academy Of St. Martin in the Fields realizarán un único concierto en el país, como celebración del XXVIII Concierto de Aniversario del Teatro Metropolitano.

Ellos interpretarán un concierto lleno de belleza y virtuosismo, en donde se destaca la Séptima Sinfonía de Beethoven. Un gran violinista y director y una de las mejores orquestas de mundo, en un concierto histórico para Colombia.

Día: 9 de junio

Hora: 8:00 p.m.

Boleteria: $300.000, $280.000, $250.000, $150.000 (Agotada), $80.000 (Agotada)

Tu Boleta en: Taquilla del Teatro, Todo en Artes (CC. El Tesoro, CC. Los Molinos y CC. Santafé), puestos de revistas de los almacenes Éxito (Colombia, Laureles, Envigado, El Poblado, Bello, San Antonio, Rionegro, Robledo).

Organiza: Medellín Cultural

Informes: 232 28 58

Más información en http://www.teatrometropolitano.com/