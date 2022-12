El ‘Señor Barriga' no se encuentra bien de salud

El reconocido comediante Edgar Vivar, conocido por interpretar al ‘Señor Barriga' en la serie 'El Chavo del Ocho', le contó a los medios de comunicación mexicanos que su estado de salud no es el mejor debido a las consecuencias de un bypass gástrico que se realizó hace ocho años para bajar de peso.



"A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en colon", contó Vivar.



El actor y comediante mexicano alcanzó a perder 100 kilos, lo que se hizo notable en su apariencia física en los últimos años.



Medios mexicanos aseguraron que Edgar Vivar padece de anemia a causa del bypass gástrico.



