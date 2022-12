El "Sgt. Pepper's" de Los Beatles era una basura: guitarrista de Rolling Stones

de mediados de los años 60 la banda de Liverpool no hizo sino dejarse llevar.

"Los Beatles sonaban enormes cuando eran los Beatles. No hay muchas raíces en esa música. Creo que se dejaron llevar. Cuando eres los Beatles en 1960 te dejas llevar, y olvidas lo que querías hacer", sostuvo Richards en una entrevista en la revista Esquire.

"Empiezas a hacer "Sgt. Pepper's". Alguna gente piensa que es un álbum genial, pero yo creo que es un revoltijo de basura, un poco como nuestro 'The Satanic Majesties'. Oh, si tú puedes hacer un montón de mierda, también nosotros", agregó en referencia a la batalla entre ambas bandas inglesas por el cetro del rock and roll.

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" fue editado en junio de 1967, mientras que Their Satanic Majesties Request" fue publicado a finales de 1967.

Además, el guitarrista de los Stones aseguró que los Beatles no supieron mantenerse en el mundo del rock and roll.

Para Richards, de 71 años, "las chicas acabaron con esos chicos. Pararon de hacer giras en 1966, ya estaban acabados".

"Estaban listos para irse a la India y esas mierdas", recalcó.

Richards se encuentra actualmente promocionando su nuevo disco en solitario, "Crosseyed Heart", el primero en dos décadas.

El guitarrista responsable de "Satisfaction" subrayó que "hay algo sumamente poderoso en el blues en estado crudo".

"No hay una pieza de música popular que hayas escuchado que no haya sido influenciada en cierto modo por el blues. Creo que probablemente sea la forma musical original en el mundo", sostuvo a la vez que reiteró sus alabanzas a algunas de sus principales referencias como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis o Little Richard. EFE