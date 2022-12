El topless con el que la bella Susy Mora explica el significado de uno de sus tatuajes

La hermosa presentadora de ‘Enamorándonos’, programa de Caracol Televisión, Susy Mora publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en topless en donde explicó el significado de uno de sus tatuajes.

La mujer señaló que el tatuaje dice “Master of my fate. Captain of my soul” (Amo de mi destino. Capitán de mi alma, en inglés) y explicó que se trata de una frase de un poema escrito por William Ernest Henley en 1875.

La bella mujer precisó que las palabras las escuchó por vez primera en ‘Invictus’, película inspirada en la vida del líder sudafricano Nelson Mandela.

“Él (Mandela) utilizó esta frase en uno de sus discursos más importantes y yo, cuando la escuché, dije: ‘Ese va a ser mi primer tatuaje’. No fue el primero, fue el sexto, pero es uno de los más importantes porque resume mi cómo”, excribió la presentadora.

“Resume mi cómo; cómo veo la construcción de un futuro, cómo interpreto el destino, cómo asumo mi propio poder”, agregó.

