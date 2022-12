“El único patrimonio que uno tiene en la vida es la honestidad”: Pinto

lo ha caracterizado es su honestidad, a la que calificó como “el único patrimonio que se tiene en la vida”.

“Tengo anécdotas de estas que el país de pronto no conoce. A mí una persona del fútbol colombiano me regaló un BMW, último modelo, y yo no lo quise recibir. Un empresario de un jugador del Cúcuta Deportivo me dejó una ‘maletada’ de billetes y tuve que reunir al jugador, al alcalde y al dirigente y le dije Pinto vale un poquito más. Entonces eso lo defiende a uno porque es el único patrimonio que tiene uno en la vida”, aseguró el estratega, que se ha distinguido por su carácter frentero.

Estas afirmaciones sobre su forma de ser fueron reconfirmadas por Claudia Uribe, su esposa, quien en diálogo telefónico con En Blanco y Negro indicó que esa forma de ser también se refleja en su casa.

“A veces se pasa de sincero”, dijo.