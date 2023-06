Emotiva despedida de profesora a su curso de primaria causa sensación: "Los extrañaré"

En el colegio se forjan los primeros lazos de amistad, dicen algunos, pues por muchos años se comparten horas y horas junto a otras personas que terminan estando ahí en los peores momentos. Esto no es contrario a los profesores, quienes terminan creando lazos de afecto con sus estudiantes y siendo "un amigo más" para ellos.

Como fue el caso de Miry, una joven maestra que compartió el momento en que tuvo que despedirse de su curso de primero luego de cuatro años juntos. Por la ocasión, la profesora creó junto a ellos una canción de despedida que recopiló esos mejores momentos que pasaron y decidió mostrar a través de su cuenta de TikTok cómo fue esta despedida.

"Después de cuatro años toca despedirnos…, pero no es un adiós, es un hasta luego porque siempre me tendrán para lo que necesiten. Se me parte el alma al pensar que ya no seré mas su tutora… Con ellos me estrené como maestra, han sido mis primeros alumnos y puedo confirmaros que han dejado huella… Os amo con todo mi corazón, pollitos míos", manifestó la maestra en su publicación.

Asimismo, en el mismo video, la profesora junto a sus estudiantes entonó la canción de los recuerdos, que, entre risas, sus estudiantes disfrutaron al límite: "Primero a cuarto con la de los 90, tengo cuadernos usados en la maleta. Lettering míos por toda la mesa, algo de chuches o chicles de menta. Y me hago mayor porque el próximo curso cambio ya de tutor. Paso yo a quinto y me siento mejor", dice un fragmento de la pieza.

En redes sociales el video ha generado miles de comentarios, los cuales aseguran haberse conmovido con esta emotiva despedida, además aseguran no entender cómo la maestra no lloró en ese momento.

"Ojalá más personas con esa vocación y ganas", "No estoy llorando, lo prometo", "Eres una profesora para admirar. Espectacular", "La maestra ideal. Para amarla", o "¡Qué gran persona eres", son algunos comentarios.

