En Colombia nunca me he sentido extranjero: Rey Ruiz

Por: Redacción Digital BLU Radio

El cantante cubano Rey Ruiz estuvo en diálogo en Mesa Blu con Vanessa de la Torre hablando de su nuevo sencillo ‘Vengo’, en el que le apuesta a la música urbana por primera vez en su carrera.

“‘Vengo’ es el título más corto que he tenido en una canción, así empezó la idea y la dejé así, no sé si por vagancia o por conveniencia”, dijo.

Contó que un día amaneció con las ganas de hacer algo que llegara a un público más joven. “Me levanté y dije: tengo que hacer una canción con algo que tenga que ver con lo urbano, porque tenía la inquietud de cantarle a la juventud”.

Sin embargo, confesó que al tener tantas canciones con letras bonitas, y siendo el género urbano una plataforma en el que se usa una línea de letra muy superficial, “le costó mucho trabajo”.

“Me reuní con Daniel Santacruz y entre los dos terminamos la canción, es diferente porque en el género urbano son muy fáciles las letras y, en este caso, tiene un poquito más de letra, como por ejemplo ‘Despacito’.

Rey Ruiz, quien asegura que nunca se ha sentido extranjero en Colombia, cree que no continuará definitivamente con este género, porque lo suyo es la salsa, pero sí quiere experimentar.

“Hace mucho tiempo mi género es la salsa, lo que pasa es que si me dejan, me lo permiten y me aceptan, le canto también a toda la juventud”, sostuvo.

