En una USB encontró fotos de su esposo y su mamá teniendo sexo ¿Usted qué haría?

Una mujer decidió hacer limpieza en el armario de su esposo y mientras estaba en esas, halló una USB suelta.

Cuando la conectó en su computador para saber su contenido, encontró varias decenas de fotografías de su esposo teniendo sexo con su madre.

“Mi marido solía trabajar para mi mamá y así fue como lo conocí. Pero no era más que un empleado. Nunca pasó por mi mente que habría algún tipo de atracción, ya que mi madre es 30 años mayor que él”, contó en la red social Reddit, bajo el nombre de Awakiri2.

La mujer explicó que escribió la historia en la red social para recibir consejos sobre si exigirle explicaciones a su madre y su esposo o dejarlo pasar, pues era del pasado.

“Estoy muy nerviosa y no pienso claramente. No he hablado con él y necesito algo de perspectiva”, publicó la usuaria.

Sin embargo, fueron tantos los cometarios y la acogida del post que se volvió viral en pocas horas.