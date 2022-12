En video quedó registrado cuando motociclista fue arrollado por carro fantasma

Un hombre de 32 años de edad permanece hospitalizado, luego de que fuera arrollado por un conductor que finalmente huyó.



En video quedó registrado cuando el vehículo arrastró por varios metros al motociclista y luego arrancó.

Según los familiares del herido, el hombre pasó unos 40 minutos tendido en el piso pidiendo ayuda.



La esposa del hombre, Diana Álvarez, narró cómo sucedieron los hechos.

“Hacia las 5:00 de la mañana mi esposo me llamó, está muy mal, se le escucha la voz bastante quebrantada, me dice que lo ha atropellado un auto y que está muy malherido, que tiene las piernas destrozadas, enseguida me dice que alguien lo auxilia, lo llevan a la Clínica Colina y es allí donde se encuentra en este momento”.