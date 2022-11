Entre la enfermedad y el cine, la Gorda Fabiola y Polilla reafirman su amor

Fabiola Posada y Nelson Polanía estuvieron en Agenda En Tacones hablando sobre su matrimonio, la experiencia que superaron juntos tras el complicado estado de salud que enfrentó ‘La Gorda’, y el éxito de su película.

Sobre la cirugía de corazón a la que fue sometida en noviembre, La Gorda Fabiola contó cómo fue la experiencia extranormal que vivió mientras estaba en cuidados intensivos.

“Una madrugada en cuidados intensivos una voz de un hombre me despertó: “Fabiola”… Me quedé mirando los pasillos a ver si veía algún médico y no. De pronto una danza de luces divinas, majestuosas, primorosas, espectaculares. Yo agarré el timbre y llamé a la enfermera y le dije ¿estás viendo lo que estoy viendo? Y detrás de ella se apareció una figura con alas y le dije voltee y no vio nada. Yo me quedé sin saber qué era, pero era una cosa muy linda que me llenó de una paz única”, relató.

Añadió que luego una persona fue a buscarla a cuidados intensivos diciendo que tenía comunicación con los ángeles.

“El arcángel San Rafael manda a decir que usted quedó muy bien operada, no se preocupe su corazón está bien pero hay un problema en vías digestivas”, le dijo la mujer, y a los días siguientes sufrió una estrangulación de una úlcera.

Esta experiencia marcó su vida y sostiene que ahora “vive la nueva oportunidad de vida al máximo y eso me tiene regocijada”.

Ese episodio complicado ocurrió mentras rodaban la película que está en cartelera: ‘Se armó la gorda’, que muestra la vida en pareja de La Gorda y ‘Polilla’ pero con algunas alteraciones como la crisis matrimonial que es el suceso principal que marca el desenlace de la historia.

“Es una película hecha con las uñas, pero ya tenemos una experiencia que nos había dejado la anterior y con el productor y director logramos este guión y lo comercializamos y nos está yendo muy bien. Es difícil hacer este tipo de cine y más en vacaciones, pero las salas que nos han dado han estado bien e igual estamos peleando con unas películas que tienen una cantidad de salas, pero lo hemos logrado”, afirmó ‘Polilla’.

Por último hablaron de su relación y lo mucho que se ha fortalecido tras el incidente de salud de Fabiola. A pesar de sus pequeñas diferencias y uno que otro disgusto, son una pareja compenetrada, tolerante y llena de amor.