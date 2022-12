Entre lágrimas, Hanyer Mosquera pidió perdón por golpear a su pareja

El jugador de Rionegro Águilas Hanyer Mosquera, en el ojo del huracán por protagonizar una golpiza contra su pareja en un ascensor, publicó un video difundido desde la cuenta de Twitter oficial de su equipo actual en el que pide perdón por su comportamiento.

Publicidad

"Es de humanos errar, es de hombres reconocerlo" - Palabras de Hányer Mosquera. #RionegroNuestraPasión pic.twitter.com/4JPKqnNFBl — Águilas Doradas (desde casa 🏡) (@AguilasDoradasR) October 19, 2016

“Quiero pedirle perdón a mi compañera Hindira Erazo porque me equivoqué, fue un momento en el que no estaba en mis cabales, estaba alicorado. Quiero disculparme con mi familia y mis compañeros de equipo, a los directivos, por este error tan grande que he cometido”, dijo.

Publicidad

Mosquera aseguró que necesita ayuda. “Le fallé a todas las personas que han creído en mí. Pido perdón a todos por este error que he cometido”.