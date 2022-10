¿Es buena idea ver pornografía con su pareja? Responde la Dra. Flavia

Las ‘entaconadas’ consideran que, si a los dos les gusta, entonces está bien poder compartirlo.

A propósito de este tema, la sexóloga Flavia Dos Santos explica que los hombres son muy visuales y el hecho de poder ver esas imágenes les ayuda a la excitación y a mantener la erección. Para las mujeres, por el contrario, no es algo “tan emocionante” porque no son tan visuales como los hombres.

Si la mujer no se siente estimulada con la pornografía no significa que tenga que hacerlo siempre, pero si a su pareja la gusta, Flavia aconseja hacerlo de vez en cuando para complacerlo a él. Lo importante es no tener miedo y entender que hay diferentes tipos de porno y no todo es tan “grotesco y fuerte”.