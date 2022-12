“Es el momento para decretar un cese al fuego bilateral”, aseguran las Farc

asegura que es el momento para decretar un cese al fuego bilateral.

“En un ambiente favorable como el que se respira hoy, con avances tangibles en la mesa de conversaciones, con el buen entendimiento y contacto directo entre generales en servicio activo y comandantes guerrilleros, y en una situación en que se avizora la posibilidad del fin del conflicto armado, el armisticio como preludio de la paz es la medida más sensata que debemos tomar”, dice el documento.

De acuerdo al guerrillero dialogar en medio del conflicto, porque no existe otra opción y no hay forma de verificar la tregua, no es una argumento válido porque, según él, “es sugerir que la paz o el pos acuerdo sería imposible si se le aplicara el mismo argumento”.

El documento señala también que no se saca nada con seguir en la guerra en medio de las negociaciones porque, de acuerdo a alias ‘Iván Márquez’, se busca que no se generen nuevas victimizaciones.