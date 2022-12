Estamos muy adelantados: Sergio Jaramillo sobre cese bilateral al fuego

“Estamos en la fase final del tira y afloje de cuántas zonas y dónde van a ser y fijar las condiciones, pero ya en la fase de carpintería hay algo muy avanzado gracias al trabajo de nuestros generales, estamos muy cerca”, indicó el funcionario. Lea también (Gobierno perseguirá bienes y dineros que Farc no informe: Sergio Jaramillo).



Jaramillo también señaló que se necesita de manera urgente crear una comisión compuesta por los partidos políticos, la Registradora, el Consejo Nacional Electoral y otros sectores con el fin de que comience a plantear cuales son las reformas que se necesitan para implementar los acuerdos a los que se llegue con las Farc. Lea también ( Ese dinero no está en el sector financiero: Alberto Lozano sobre fortuna de Farc).



A través de Twitter el alto comisionado de paz también se refirió a la polémica que se desató por la publicación de el diario británico The Economist, en la que señala que el Gobierno colombiano tiene un informe confidencial en el que consta que las Farc tiene una fortuna de 10 billones de dólares.



Escuche en este audio más información sobre:



-El presidente Juan Manuel Santos dice que la fuerza pública tiene en la mira a los autores de los asesinatos de policías, durante el plan pistola del Clan Úsuga.



-Un menor de seis años pertenecientes a la etnia wayúu falleció en las últimas horas en Barranquilla por problemas asociadas a la desnutrición.



-El Gobierno confirmó que ya hay más de 18 mil personas afectadas por las lluvias en todo el país.



-Crece la expectativa de cara a las elecciones primarias del Estado de Nueva York, que está dentro del grupo de las regiones más importantes en la contienda electoral de Estados Unidos.



-El lanzador colombiano Julio Teherán sigue sin ganar en el Béisbol de las Grandes Ligas. Ya acumula dos derrotas en este mal comienzo.