Estas son algunas canciones postuladas a los Globo de Oro

en una gala este domingo en Beverly Hills a partir de las 8:00 p.m. (hora en Colombia).

Publicidad

Mejor canción original:

Sia and Greg Kurstin, Opportunity - Annie

Publicidad

Lana Del Rey, Big Eyes - Big Eyes

Publicidad

John Legend and Common, Glory - Selma

Patti Smith and Lenny Kaye, Mercy Is - Noé

Publicidad

Lorde, Yellow Flicker Beat - Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1

Publicidad

Mejor película dramática:

Boyhood

Publicidad

Foxcatcher

Publicidad

The Imitation Game (El código enigma)

Selma

Publicidad

Teoría del todo

Publicidad

Mejor comedia o musical

Birdman

Publicidad

El gran hotel Budapest

Publicidad

Into the Woods (En el bosque)

Pride

Publicidad

St. Vincent

Publicidad

Mejor director

Wes Anderson, El gran hotel Budapest

Publicidad

Ava DuVernay, Selma

Publicidad

David Fincher, Perdida

Alejandro González Iñárritu, Birdman

Publicidad

Richard Linklater, Boyhood

Publicidad

Mejor película animada

Big Hero 6

Publicidad

El libro de la vida

Publicidad

Los Boxtrolls

Cómo entrenar a tu dragón 2

Publicidad

La gran aventura Lego

Publicidad

Mejor película extranjera

Force Majeure (Turist) (Suecia)

Publicidad

Gett: The Trial of Viviane (Israel)

Publicidad

Ida (Polonia-Dinamarca)

Leviathan (Rusia)

Publicidad

Tangerines (Mandariinid) (Estonia)

Publicidad

Mejor serie dramática

The Affair

Publicidad

Downton Abbey

Publicidad

Juego de tronos

The Good Wife

Publicidad

House of Cards

Publicidad

Mejor serie de comedia

Girls

Publicidad

Jane the Virgin

Publicidad

Orange Is the New Black

Silicon Valley

Publicidad

Transparent

Publicidad

Mejor miniserie o película para TV

Fargo

Publicidad

The Missing

Publicidad

True Detective

The Normal Heart

Publicidad

Olive Kitteridge

Publicidad

Mejor actor de miniserie o película para T

Martin Freeman, Fargo

Publicidad

Woody Harrelson, True Detective

Publicidad

Matthew McConaughey, True Detective

Mark Ruffalo, The Normal Heart

Publicidad

Billy Bob Thornton, Fargo

Publicidad

Con AFP