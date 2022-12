Estas son las claves jurídicas del acuerdo nuclear de Irán con G5+1

acuerdo Irán con Alemania y los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sus compromisos, responsabilidades y consecuencias.

Desde hace más de una década, “el Consejo de Seguridad de la ONU empezó a emitir resoluciones obligatorias sancionando a Irán financiera y comercialmente, con limitaciones de transporte de petróleo”, ya que no tenía la certeza si ese país estaba desarrollando un programa nuclear que el mundo no compartiera, recordó.

De acuerdo con estas negociaciones, “se decidió entre las partes formalizar mecanismos para asegurarse que Irán no tendría las formas” para producir armas de destrucción masiva que pudiera poner en riesgo la seguridad y estabilidad mundial”.

Según Rincon, el trato establece tres puntos importantes: 1. Dice qué es lo que puede o no hacer Irán dentro del programa; 2. Establece cuáles son las sanciones que se van a relajar o suspender para que Irán pueda superar las actuales situaciones adversas; 3. Crea mecanismos de verificación muy severos, donde las partes del acuerdo pueden exigir a Irán la revisión de instalaciones. Todos estos elementos enmarcados en una presencia activa de la OIEA en ese país hasta por 25 años.

Jurídicamente, en caso que Irán no cumple alguna parte del acuerdo, se activará una comisión conjunta que decidirá por consenso si Irán debe dar acceso o no; si no obedece, la situación pasa inmediatamente a los cancilleres y a una junta consultora; si tampoco cumple, el caso sube al Consejo de Seguridad, quien podría reactivar las sanciones.