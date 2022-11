Una mujer decidió dejar a su pareja e hizo una nota con un listado de las razones de la separación, un poco insólitas.

La disgustada criticaba a su novio que: “le llamas ‘cacatúa’ a tu miembro, usas ropa decorada con aerógrafo, comes el cereal con agua y no con leche, te sabes los nombres de los integrantes del grupo One Direction, tienes demasiados posters de Michael Phelps en traje de baño y tu película favorita es ‘Frío de perros’”.