Estas son las frases más dañinas y peligrosas en una relación. Evite usarlas

Alexandra Pumarejo en esta ocasión habla de las frases que resultan dañinas y peligrosas en una relación. Tome nota pero para evitar decirlas:

1 Las frases que empiecen con “tú siempre o tú nunca”

2 “Estás exagerando”

3 “Te lo dije”

4 “Terminemos, me quiero divorciar o separar”. No hay nada más dañino para una relación que las amenazas no cumplidas. Hágalo a menos que esté dispuesto a soportar las consecuencias.

5 “Si tú de verdad me amaras…”