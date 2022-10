Estilista que frena obras del aeropuerto de Barranquilla pide ‘reubicación correcta’

La propietaria de la peluquería que ha causado polémica en el aeropuerto Ernesto Cortissoz por poner en riesgo la estructura de esta terminal aérea debido a que no ha reubicado su negocio, dijo que estaría dispuesta a trasladarse para que continúen allí las obras de modernización, siempre y cuando le garanticen un buen espacio.

Publicidad

A través de su abogado, Milena Buelvas ha hecho saber a la opinión pública que la verdadera razón por la que se ha rehusado a trasladar su negocio es porque, según argumenta, el nuevo espacio que le ha habilitado el Grupo Aeroportuario del Caribe no cumple con las condiciones idóneas para ella ejercer sus funciones.

Lea también: Taxistas denuncian peleas por pasajeros afuera del aeropuerto de Barranquilla

Publicidad

Buelvas tiene a su favor un fallo de tutela que defiende su derecho al trabajo como madre cabeza de hogar. Ahí, un juez ordenó que su traslado se produzca en el mismo sector donde se encuentra la peluquería actualmente. Sin embargo, dice la defensa, el espacio que le quieren asignar está muy retirado y ni siquiera cumple con las condiciones higiénicas.

Publicidad

Esta reacción se produce luego de que las autoridades aeroportuarias señalaran que la estructura física del aeropuerto de Barranquilla está en riesgo y que están paralizados los trabajos de modernización que allí se venían ejecutando, porque ha sido imposible reubicar esta peluquería, la cual se encuentra en un espacio clave para el desarrollo de la obra.

Milena habló en Mañanas BLU y manifestó que lo retrasos que se han presentado en el aeropuerto no son su culpa.

Publicidad

Lea también: Estructura del aeropuerto de Barranquilla, en riesgo por local que no ha sido reubicado

Publicidad

"No es por culpa mia, yo lo que quiero es que avancen, va hacer un beneficio para los colombianos, simplemente exijo que me reubiquen en el segundo piso y yo con todo el gusto voy a ceder. Eso lo dice la tutela, no lo estoy imponiendo yo", contó la mujer, quien también aseguró que el Grupo Aeroportuario del Caribe no se ha acercado ella para conciliar.

"Solo hicieron pública la noticia hace dos días, pero no hemos llegado a ningún tipo de conciliación", puntualizó.

Publicidad

Por su parte, Jorge Mogollón, director jurídico del Grupo Aeroportuario del Caribe, insistió que la mujer no puede ser reubicada en el segundo piso del aeropuerto.

Publicidad

"La tutela establece que debemos reubicarla provisionalmente en un lugar visible", aseveró Mogollón.



Sobre esto, la mujer aseguró que la tutela dice que debe ser ubicada en la misma área o zona, en este caso, en el segundo piso.