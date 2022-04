"Los ricos se educan, mientras los pobres se entretienen": Juan Diego Gómez, coach de finanzas

El éxito es el reto más grande que tienen las personas en el mundo y el reto de alcanzar la grandeza abruma a millones de persona; hacerse rico es imposible para algunos. Sin embargo, Juan Diego Gómez, conferencista, youtuber y experto en finanzas personales, enfatizó con En BLU Jeans que la importancia del éxito es la actitud del ser.

"Hay que ver primero algo, la dificultad, pues el biberón del héroe. Si usted ve que las grandes personas no se cocinaron en aguas leves, sino se crearon en sopas calientes. Entonces debo mirar si lo que me pasa lo tomó como un problema o una virtud; yo no nací con plata, pero si tuve algo desde el principio, que todo dependía de mí. Cuando estén los resultados vamos a decir, gracias a Dios, se presentaron", explicó.

Según Gómez ser rico no es una teoría ni un elogio, es un ejemplo de vida, porque no es fácil, ya que a la final nadie nace con todo, siempre se empieza de cero. Él mencionó que, los problemas son el ejemplo de superación y con eso convertir una virtud de líder para guiar más personas el éxito, se debe llegar a más personas con el "talento" y las "experiencias".

"Tu no centres en el resultado que quieres en la vida, céntrate en el propósito que tienes. Si tienes ansiedad, las cosas son más complicadas. Siempre hay que recordar, los ricos se educan y los pobres se entretienen. La pobreza es una suma de horas mal utilizadas", indicó.

"Considero que en la vida nadie consigue lo que quiere, usted consigue lo que ustedes ; si usted es positivo, positividad le va a llegar. Porque si usted menciona con cara de cordero degollado, cree que con eso, va a crear algo positivo en la vida. La energía de una persona tiene relación con su cuenta bancaria, no existen emprendedores depresivos", aseguró el experto.

El experto indicó que lo que sucede en el fracaso es que las personas se dedican a lo que no es lo de ellos. "Si las personas se dedican a lo que les gusta, seguramente tendrán éxito. Miremos que nos gusta, que nos apasiona y seguramente seremos los mejores", concluyó.

Escuche a Juan Diego Gómez en BLU Radio: