Estos son los nominados a los premios Razzie, lo peor del cine en 2014

que da cuenta cada año de lo peor del séptimo arte durante la temporada de premios de Hollywood.

La taquillera cinta de Michael Bay competirá en siete categorías, entre ellas Peor película, Peor guión y Peor secuela, durante la "gala" que se celebrará en Los Ángeles la víspera de los Óscar.

En segundo lugar, con seis nominaciones cada una, quedaron empatadas "La leyenda de Hércules" y "Saving Christmas", que competirán con Hércules por la chapucera Frambuesa de Oro a Peor película.

Las otras dos contendientes a Peor película son "Left Behind", protagonizada por Nicolas Cage, y el último remake de las "Tortugas Ninja".

En las categorías actorales, los principales contendientes al dudoso honor de los Razzie son Nicolas Cage, Cameron Diaz, Charlize Theron y Drew Barrymore.

El director de Transformers, Bay, compite además como Peor director, pero tendrá que batir a Seth MacFarlane por su western "A Million Ways to Die in the West" ("Pueblo chico, pistola grande" en Latinoamérica y "Mil maneras de morder el polvo" en España).

Los Razzie fueron creados en 1980 como el antídoto a la frivolidad y autocomplacencia de Hollywood, que tiene su clímax el 22 de febrero este año con la 87a edición de los Óscar.

Los candidatos y ganadores de todas las categorías, menos una, son elegidos por los cerca de 800 miembros de la Fundación de la Frambuesa de Oro, quienes pagan una membresía de 40 dólares (25 dólares las renovaciones anuales) para tener este honor.

Peor película:

- "Saving Christmas"

- "Left Behind"

- "La leyenda de Hércules"

- "Tortugas Ninja"

- "Transformers: La era de la extinción"

Peor actor:

- Kirk Cameron - "Saving Christmas"

- Nicolas Cage - "Left Behind"

- Kellan Lutz - "La leyenda de Hércules"

- Seth MacFarlane - "A Million Ways to Die in the West"

- Adam Sandler - "Blended"

Peor actriz:

- Drew Barrymore - "Blended"

- Cameron Diaz - "The Other Woman" y "Sex Tape"

- Melissa McCarthy - "Tammy"

- Charlize Theron - "A Million Ways to Die in the West"

- Gaia Weiss - "La leyenda de Hércules"

Peor actor de reparto:

- Mel Gibson - "The Expendables 3" (Los indestructibles o Los mercenarios)

- Kelsey Grammer - "The Expendables 3", "Legends of Oz", "Think Like a Man Too", "Transformers: La era de la extinción"

- Shaquille O'Neal - "Blended"

- Arnold Schwarzenegger - "The Expendables 3"

- Kiefer Sutherland - "Pompeya"

Peor actriz de reparto:

- Cameron Diaz - "Annie"

- Megan Fox - "Tortugas Ninja"

- Nicola Peltz - "Transformers: La era de la extinción"

- Susan Sarandon - "Tammy"

- Bridgette Ridenour - "Saving Christmas"

Peor director:

- Michael Bay - "Transformers: La era de la extinción"

- Darren Doane - "Saving Christmas"

- Renny Harlin - "La leyenda de Hércules":

- Jonathan Liebesman - "Tortugas Ninja"

- Seth MacFarlane - "A Million Ways to Die in the West"

Peor remake o secuela:

- "Annie"

- "Atlas Shrugged: Who Is John Galt?"

- "La leyenda de Hércules"

- "Tortugas Ninja"

- "Transformers: La era de la extinción"

Peor combinación en la pantalla:

- Cualquier robot con actores (o actores robóticos) - "Transformers: Age of Extinction"

- Kirk Cameron y su ego - "Saving Christmas"

- Cameron Diaz y Jason Segel - "Sex Tape"

- Kellan Lutz y sus abdominales, pectorales o glúteos - "La leyenda de Hércules"

- Seth MacFarlane y Charlize Theron - "A Million Ways to Die in the West"

Peor guión:

- "Saving Christmas"

- "Left Behind"

- "Sex Tape"

- "Tortugas Ninja"

- "Transformers: La era de la extinción"

Premio redentor:

- Ben Affleck - por haber avanzado "Gigli" a "Argo" y "Perdida"

- Jennifer Aniston - por pasar de ser nominada cuatro veces al Razzie a hacer "Cake"

- Mike Myers - por pasar de "The Love Guru" a dirigir "Supermensch"

- Keanu Reeves - por hacer "John Wick" luego de haber sido nominado seis veces al Razzie

- Kristen Stewart - por hacer "Camp X-Ray" (Atrapada en Guantánamo) luego de haber sido nominada seis veces por "Crepúsculo".

AFP