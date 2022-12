Evacuados de Atalaya de la Mota tendrán 20 minutos para sacar pertenencias

A través de una carta que recibieron por correo electrónico los inquilinos y propietarios de los apartamentos de la urbanización Atalaya de La Mota, la constructora Soluciones Civiles S.A informó que desde este martes 3 de diciembre y hasta el miércoles 4 del mismo mes, los habitantes de los 240 apartamentos podrán ingresar a sus casas para sacar elementos primordiales.

“Se tendrá para el 3 de diciembre el factor de seguridad que les permitirá a los residentes ingresar a sus hogares, de forma controlada y por medio de un estricto protocolo, para recuperar elementos esenciales de los apartamentos, mientras continuamos los trabajos del plan de estabilización del edificio”, se lee en la comunicación.

A cada apartamento ingresarán dos inquilinos, mayores de edad, que deben estar el censo elaborado por la constructora, cuatro técnicos de la constructora y personal de bomberos de Medellín.

Los residentes podrán sacar en los 20 minutos permitidos elementos como ropa, utensilios de aseo, implementos de cocina, mercado, elementos de estudio y trabajo y televisores. “No estará permitido el retiro de elementos de gran tamaño, como muebles de sala, comedor, cocina, camas, neveras o colchones”, dijo la constructora.

“Se hicieron unos turnos por piso. Lo que nos preocupa es que ha pasado un mes y dejamos comida, cosas no refrigeradas y cosas perecederas. Me imagino que la descomposición debe ser del 100% y no descartamos que haya hasta roedores. Veinte minutos es muy poco tiempo, pero bueno es la orden y hay que acatarla”, dijo Guillermo Suarez, uno de los moradores.

En el edificio continúan las labores de estabilización para garantizar el futuro de la estructura.

