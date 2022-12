Evacúan sede de la Universidad de Harvard por amenaza de bomba

A través de su cuenta de Twitter, la Universidad de Harvard informó que ha sido evacuada una de sus sedes por una amenaza de bomba.

“Una amenaza de bomba, no confirmada fue recibida”, dice el tuit, que agrega que el centro de ciencia, Sever, Emerson y Thayer Halls fueron evacuados

Alert: Unconfirmed bomb threat received. Science Ctr, Sever, Emerson, Thayer Halls are being evacuated https://t.co/btUwZffzj2 — Harvard University (@Harvard) November 16, 2015

Four buildings being searched. This will likely take several hours. We will continue to provide available info https://t.co/rzl2fWFvbZ