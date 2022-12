Exesposa de Alberto Nisman dice que el fiscal argentino fue asesinado

presidenta argentina, afirmó hoy que el fiscal fue "víctima de homicidio sin lugar a dudas".

"Alberto Nisman no se suicidó. A Alberto Nisman lo mataron", dijo la jueza, en una rueda de prensa en la que presentó las conclusiones del informe elaborado por sus propios peritos sobre el fiscal especial del caso AMIA, que fue hallado muerto el pasado 18 de enero de un tiro en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar.

La magistrada dijo que, con base en el análisis de las pruebas recolectadas en el apartamento de Nisman se descartan las hipótesis de un accidente o de un suicidio.

Para Arroyo Salgado, que junto a las dos hijas que tuvo con el fiscal y a la madre del procurador integra la querella en este caso, la muerte de Nisman constituyó un "hecho criminal de magnitud".

Nisman, quien investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque.

Arroyo Salgado sostuvo que "la muerte violenta" de Nisman se dio en un "contexto político y judicial" que "ha marcado de lleno la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional frente a la comunidad internacional en materia de terrorismo".

Según la jueza, Nisman no murió de forma instantánea sino que agonizó, su cuerpo no presentaba espasmo cadavérico -en contra de lo que afirmó la fiscal del caso-, fue movido de su posición original y no había presencia de alcohol en sangre.

EFE