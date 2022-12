Exvicepresidente de la FIFA se declara no culpable en escándalo de corrupción

El exvicepresidente de la FIFA Jeffrey Webb se declaró hoy no culpable de los cargos que se le imputan por el escándalo de corrupción en la organización y quedó en libertad vigilada bajo una fianza de 10 millones de dólares.

Publicidad

Webb, que es el primer responsable de la FIFA en comparecer ante la Justicia estadounidense, acudió hoy a un tribunal federal de Brooklyn tras ser extraditado desde Suiza.

El acusado, de 50 años y procedente de las Islas Caimán, fue detenido el 27 de mayo en Zúrich con 17 cargos, entre ellos conspiración de crimen organizado, fraude y lavado de dinero, y como pieza de una trama de corrupción que incluía haber aceptado sobornos y comisiones por más de 100 millones de dólares desde los años 90.

Publicidad

Tras declararse no culpable, Webb evitará por ahora la cárcel tras reunir una fianza de 10 millones de dólares gracias a activos inmobiliarios, coches y joyas suyos y de su familia, según detalló The New York Times.

Publicidad

Sin embargo, el exdirectivo de la FIFA tuvo que entregar sus pasaportes, quedará en arresto domiciliario en la ciudad y deberá llevar un dispositivo electrónico para que las autoridades sepan en todo momento donde está.

Además de vicepresidente de la FIFA, Webb era vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y formaba parte del comité ejecutivo del Comité Normalizador de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), además de presidir la Federación de Fútbol de las Islas Caimán (CIFA).

Publicidad

Su aparición ante el juez siguió a la que ayer tuvo Aaron Davidson, presidente de la empresa Traffic Sports USA y también imputado en el caso.

Publicidad

Davidson fue el único de los acusados detenido en Estados Unidos y se le responsabiliza de sobornar con 7 millones de dólares a Webb para conseguir los derechos de emisión de los torneos de fútbol.

EFE