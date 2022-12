Familia de niña reportada como desaparecida podría acceder a indemnización

Tras conocerse que Valentina Parra Hernández, una niña de 4 años que había desaparecido en la localidad de Suba en Bogotá el pasado miércoles, no había sido raptada sino que, según versiones de la Policía, se habría quedado dormida al interior del bus que la llevaba al colegio y pasó toda la noche en el vehículo, Santiago Díazgranados, experto en responsabilidad civil analiza la responsabilidad jurídica del colegio y la empresa de transporte en el caso (Lea también: Niña desaparecida pasó toda la noche en bus escolar: Policía ).

“El caso a la luz del Derecho toca un tema muy importante a la luz de la responsabilidad civil que es el de las obligaciones de seguridad, que se entienden incorporadas en múltiples contratos aunque no sean pactadas expresamente y que tienen por objeto que la persona a cargo de esas obligaciones adelante las medidas razonables que cada circunstancia aconseje para garantizar la integridad física, y salud física y mental de las personas acreedoras de esa obligación”, dijo el experto.

Añadió que en este caso concreto se trata de un contrato de servicios en que es evidente que existe una obligación de seguridad “por parte de la institución educativa y a favor de los alumnos y su familia (...) Evidentemente podemos estar ante un caso de responsabilidad civil por incumplimiento de esa obligación de seguridad”.

Fabián Parra, padre de la menor manifestó a Blu Radio, no creer las versiones de la rectora del jardín, quien manifestó que la niña se quedó dormida en el bus. “Con el apoyo del teniente vamos a conocer quién la encontró y vamos a averiguar lo máximo posible”.

En otras versiones, una de las profesoras del Jardín Los Sauces, quien pidió que no fuera revelada su identidad, manifestó a Blu Radio que ella subió al bus después de percatarse que Valentina no se encontraba junto con sus compañeros, aseguró que al interior del vehículo no había nadie y por este motivo decidió reportar a la menor como desaparecida.

Por eso, en cuanto al tipo de daño en concreto, Díazgranados asevera que se trata de “daños extra patrimoniales, que no se reflejan en la esfera económica de la víctima sino en su esfera afectiva, emocional, etc. Es posible que los momentos de angustia, dolor y desesperación sufridos por la familia sean muy grandes, entonces se podría reclamar una indemnización”.

