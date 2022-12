Farc no permite a candidatos del Centro Democrático hacer campaña en Meta: Uribe

próximas elecciones.

“Las Farc ha dicho que no les da permiso para hacer campaña si no a los candidatos de los partidos de Santos, que el Centro Democrático no puede estar allí. Eso es muy grave. Aquí hay una coalición contra nosotros”, dijo.

El senador dijo también que funcionarios del Gobierno han dicho que quienes no se alineen con el Partido de La U “no tendrán mermelada”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Desde el Congreso condenaron la posible violación del cese al fuego por parte de las Farc.

-Hasta el momento, en la Fiscalía no hay denuncias de amenazas en contra del exmagistrado Nilson Pinilla.

-Nuevamente se confirmaran muestras positivas de virus, tomadas del agua que consume la población de Yopal.

-Un avión de British Airways tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Londres en las últimas horas.

-La Selección Colombia de béisbol buscará un cupo a los Panamericanos de Toronto. Información