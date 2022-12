Fernán Martínez Mahecha: de reportero a impulsador de estrellas

me sacaron. Estando allí escribía para el periódico El Liberal, luego me metí a estudiar fotografía en la Universidad del Cauca, eso me cambió la vida totalmente porque me metió al periodismo y en concepto de la imagen”, manifestó.

Por otra parte, este mánager de artistas contó cómo fue la trágica muerte de su padre, el reconocido periodista Manolo Martínez.

“Fue un personaje maravilloso y extraordinario. Cuando lo mataron me di cuenta lo mucho que lo querían en Popayán. Él amaba su tierra y la tierra lo amaba a él”, afirmó.

“No sabemos quién lo mandó a asesinar, se descubrieron a los tres tipos que dispararon desde una moto. Yo estaba hablando con mi mamá por teléfono cuando lo mataron al frente de la casa (…) llamé luego a una vecina y me contó que lo balearon y que mi mamá quedó herida”, así relató Martínez parte de la targedía.

Por último, afirmó que en su familia todos han sido solidarios entre ellos. “La solidaridad es el verdadero amor, se ve cuando a mi papá le están disparando y mi mamá se mete en el medio”.