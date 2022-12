Ferney Tapasco no se presentará hasta que Corte Suprema revise su caso

El abogado Cesar Augusto Lopez indicó que en los próximos días radicará ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación para que el alto tribunal revise el fallo que condenó al exdiputado Ferney Tapasco por el crimen del ex subdirector del diario La Patria José Orlando Sierra.

Indicó que "desde la última notificación transcurren 15 días hábiles para acudir a la corte suprema de justicia, una vez transcurran esos 15 días hábiles ahí comienzan a correr 30 días hábiles y esos son para presentar la demanda de Casación osea que son 45 días hábiles".

Frente a la entrega de su cliente, aseguró que esto aún no sería próximo pues la "sentencia no está ejecutoriada, no ha hecho tránsito a cosa juzgada, la corte suprema debe pronunciarse en dos decisiones o inadmite la demanda o la admite para estudio".

El jurista fue enfático en señalar que "En este momento la sentencia no está en firme y mientras la sentencia no esté en firme no se ha planteado la posibilidad de una entrega antes de ese hecho de la ejecutoria de la sentencia pues no está en firme porque se va a presentar el recurso de casación".

"Él no tiene la obligación de entregarse, es deber del estado capturarlo", puntualizó.