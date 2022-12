Fiscalía ordenó más de 3 mil imputaciones por casos de violencia intrafamiliar

BLU Radio conoció que la Fiscalía desplegó un gran operativo en contra de la violencia intrafamiliar, debido a que los investigadores lograron detectar que en muchos de los casos son personas reincidentes que no han recibido sanción penal.



En los registros de la Fiscalía aparecen casos de mujeres que han sido golpeadas por su pareja no una sino muchas ocasiones, en las que les han causado graves lesiones de incapacidad o hasta la muerte, se encontró que muchas denuncias no se están haciendo por los afectados o en el desarrollo del juicio la victima desiste en el proceso.



Los más afectados con los hechos de violencia intrafamiliar son en primer lugar: las mujeres, niños y personas de la tercera edad qué son maltratadas por sus hijos.



Por esta razón, la Fiscalía pidió la imputación de cargos contra 3000 personas, de las cuales ya se hizo efectiva la captura de más de 500 personas qué deberán responder por los delitos de lesiones personales, agresión física, psicológica e injurias e incluso homicidio.



En el censo delictivo que presenta la Fiscalía ese delito es el de mayor ocurrencia de lejos comparado con otras conductas tan comunes como el hurto o las lesiones personales. Son más de 326 casos diarios los denunciados, casi 2.000 semanales los que recibe la Fiscala, la mayoría de hechos se registran en: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.



El balance completo será entregado en rueda de prensa por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.