Fue un error comprar un carro de alta gama: rector U. Industrial de Santander

Luego de varias semanas de la polémica compra de un automóvil marca Audi por parte de la rectoría de la Universidad Industrial de Santander, su rector, Álvaro Ramírez, reconoció que fue un error haberlo comprado, pero que no lo puede cambiar porque es un detrimento al patrimonio público (Lea también: En medio de crisis, rector de U. Industrial de Santander compró lujosa camioneta ).

“Si se hace un proceso legal de compra al final no puede uno decir que ya no, que mejor se hace otra cosa. No, había que comprarlo, se compró (...) De todas maneras sí hay un error, en el sentido sobre todo político, es dar una oportunidad para decir muchas cosas. El carro está al servicio de la rectoría de la Universidad”, indicó Ramírez.

El vehículo de alta gama fue adquirido después de un proceso de selección por un valor de $ 140 millones.