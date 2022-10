Fuerte choque entre Alianza Verde y Cambio Radical por parapolítica

Durante el tercer debate de equilibrio de poderes, en la Comisión Primera, de la Cámara, una fuerte discusión interrumpió la tranquilidad del recinto.

La representante por la Alianza Verde Angélica Lozano criticó al partido Cambio Radical por ser quien lleva más condenados por parapolítica.

“El partido con más condenados por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia, con 10 condenados, se llama Cambio Radical. Congresistas de Colombia, masacradores y vinculados con delitos de lesa humanidad”, dijo la legisladora.

Por su parte, el representante Rodrigo Lara salió en defensa de su colectividad: “Usted no puede venir aquí a volverse juez mío sobre la forma como yo he combatido los paramilitares. Creo que tengo mucha más cartas que usted para demostrarle la lucha contra el paramilitarismo y la parapolítica. Es una discusión constitucional. Si usted no la puede dar, Angélica, porque no tiene los conocimientos pues es asunto suyo”.

Además, dijo que este no es el trato que merece cambio radical pues ha brindado apoyo a lozano por ejemplo para que estuviera en la comisión de acusaciones.